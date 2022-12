Final Fantasy XVI: lo spettacolare trailer dei Game Awards è ora doppiato in italiano

Final Fantasy XVI si è imposto come uno dei grandi protagonisti dei The Game Awards 2022, dove si è mostrato attraverso un trailer inedito dall'alto tasso di spettacolarità e coinvolgimento che ha alternato sequenze narrative e di gameplay.

Per l'occasione è stata anche rivelata la data d'uscita di Final Fantasy 16, che si prepara a rendere incandescente l'estate del 2023. Nel frattempo Square Enix ha anche diffuso una nuova versione dello stesso trailer, Vendetta, mostrato durante i Game Awards, stavolta con una particolarità: è interamente doppiato in italiano.

Il video resta invariato nei contenuti, ma ci permette di ascoltare i vari dialoghi parlati nella nostra lingua e con tonalità e recitazione coerenti con quanto mostrato su schermo. Si tratta indubbiamente di un dettaglio inconsueto per un trailer incentrato su un gioco di Final Fantasy, solitamente mostrati sempre con doppiaggio in lingua inglese oppure, in alternativa, con parlato nipponico. Che si tratti di un'eccezione o invece possa essere un indizio della presenza del doppiaggio italiano in Final Fantasy XVI?

Si tratta di una semplice ipotesi, ma proveremo a contattare i PR di Square Enix per avere maggiori chiarimenti sulla questione, così da scoprire quanto prima come stanno le cose. Intanto è stato confermato con precisione fino a quando Final Fantasy 16 sarà esclusiva PS5, con un dettaglio incluso sempre all'interno dell'ultimo trailer.