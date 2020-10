Final Fantasy 16 e Valisthea: tutti i dettagli sui Regni del mondo di gioco

La presentazione del Regno di Valisthea di Final Fantasy XVi ha svelato le prime informazioni su quella che si prospetta essere un'ambientazione decisamente intrigante.

Il team di Square Enix non si è tuttavia limitato a offrire dettagli su quella che sarà la cornice della prossima Fantasia Finale, ma ha introdotto anche i personaggi principali, con tanto di reveal del protagonista di Final Fantasy XVI. Tra Evocazioni (Eikon) e individui noti come Araldi in grado di custodirle dentro di sé, il mondo di Valisthea sembra riservare molti risvolti affascinanti. Succulento antipasto, il team di sviluppo ha deciso di presentare anche le prime informazioni sui sei Regni che compongono il mondo di gioco:

Gran Ducato di Rosaria: costituito da province indipendenti della Valisthea Occidentale, ha goduto per anni di prosperità, ma ora si ritrova ad affrontare la minaccia della Piaga, che rischia di condurlo alla rovina. Il protagonista di Final Fantasy XVI è il figlio dell'Arciduca, incaricato di proteggere il fratello minore, Araldo della Fenice e dunque erede al trono. Rosaria estrae l'etere da un Cristallo Madre situato su di un'isola vulcanica, noto come Soffio del drago;

costituito da province indipendenti della Valisthea Occidentale, ha goduto per anni di prosperità, ma ora si ritrova ad affrontare la minaccia della Piaga, che rischia di condurlo alla rovina. Il protagonista di Final Fantasy XVI è il figlio dell'Arciduca, incaricato di proteggere il fratello minore, Araldo della Fenice e dunque erede al trono. Rosaria estrae l'etere da un Cristallo Madre situato su di un'isola vulcanica, noto come Soffio del drago; Sacro impero di Sanbreque: regno teocratico, la cui capitale - Orifiamme - sorge attorno al Cristallo Madre noto come Testa del Drago. Guidato da un Sacro Imperatore, il popolo venera l'autorità come unica divinità. L'Araldo del regno (ancora non svelato) viene inviato sui campi di battaglia per proteggere il Sacro Impero dai suoi nemici;

regno teocratico, la cui capitale - Orifiamme - sorge attorno al Cristallo Madre noto come Testa del Drago. Guidato da un Sacro Imperatore, il popolo venera l'autorità come unica divinità. L'Araldo del regno (ancora non svelato) viene inviato sui campi di battaglia per proteggere il Sacro Impero dai suoi nemici; Regno di Waloed: l'Araldo del regno (ancora non svelato) ne è il sovrano. Waloed rivendica per sé l'intera area orientale di Valisthea e ha sfruttato la ricchezza dell'etere per costituire un enorme esercito. Determinato a far pressione sui regni confinanti, trae il suo potere dal Cristallo Madre del Dorso del Drago;

l'Araldo del regno (ancora non svelato) ne è il sovrano. Waloed rivendica per sé l'intera area orientale di Valisthea e ha sfruttato la ricchezza dell'etere per costituire un enorme esercito. Determinato a far pressione sui regni confinanti, trae il suo potere dal Cristallo Madre del Dorso del Drago; Repubblica Dhalmekhiana: composta da cinque Stati, detiene il controllo sul Cristallo Madre noto come Zanna di Drago. Grazie al flusso d'etere si garantisce l'obbedienza della Valisthea meridionale. Qui, l'Araldo di Titano ha un forte potere decisionale ed agisce come consigliere speciale del parlamento;

composta da cinque Stati, detiene il controllo sul Cristallo Madre noto come Zanna di Drago. Grazie al flusso d'etere si garantisce l'obbedienza della Valisthea meridionale. Qui, l'Araldo di Titano ha un forte potere decisionale ed agisce come consigliere speciale del parlamento; Regno di Ferro: un arcipelago che si estende in prossimità del Soffio del Drago, Cristallo Madre conteso con il Gran Ducato di Rosaria. Dominata dagli Ortodossi del Cristallo, estremisti che venerano i cristalli, la popolazione delle isole parla una propria lingua e ignora gli abitanti della terraferma. Qui, gli Araldi sono considerati abomini da perseguitare ed eliminare;

un arcipelago che si estende in prossimità del Soffio del Drago, Cristallo Madre conteso con il Gran Ducato di Rosaria. Dominata dagli Ortodossi del Cristallo, estremisti che venerano i cristalli, la popolazione delle isole parla una propria lingua e ignora gli abitanti della terraferma. Qui, gli Araldi sono considerati abomini da perseguitare ed eliminare; Dominio Cristallino: regno a lungo conteso per la sua posizione strategica, si colloca al cuore di Valisthea, attorno al più grande dei Cristalli Madre, la Coda del Drago. Nel Dominio Cristallino non risiede alcun Araldo;

Cosa ve ne pare dell'universo di? Il team di Square Enix ha promesso che nel corso del 2021 arriverà il prossimo grande annuncio legato al gioco.