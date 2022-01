Final Fantasy XVI: la versione adulta di Jill svelata da un artista di Square-Enix?

A seguito del reveal ufficiale avvenuto al PlayStation Showcase del 2020, Square-Enix ha centellinato le informazioni su Final Fantasy XVI, e sono ancora tanti i dettagli legati al JRPG che tutt'oggi rimangono avvolti nel mistero.

Il reveal trailer di Final Fantasy XVI ha inizialmente presentato alcuni degli eroi che ci accompagneranno in questo nuovo viaggio, tra cui figura anche Jill, companion del protagonista Clive e del fratello minore Joshua. Un artwork di Square-Enix ha mostrato le versioni giovanili dei tre personaggi di FF XVI, ma Clive è altresì apparso in età adulta, lasciandoci intendere che il gioco potrebbe contenere dei salti temporali nel corso dell'avventura.

Un nuovo post pubblicato su Twitter da un artista di Square-Enix, Kazuya Takashi, potrebbe ora averci mostrato la versione adulta di Jill, finora mostrata solo in vesti giovanili dal publisher nipponico. La splendida illustrazione, a cui potete dare uno sguardo in calce alla notizia, riporta un semplice "2022" come didascalia, a possibile conferma che nel corso di quest'anno giungeranno aggiornamenti sullo stato dei lavori di Final Fantasy XVI. In ogni caso, non ci è dato sapere se la ragazza corrisponda effettivamente a Jill, come suggeriscono le speculazioni dei giocatori affamati di notizie sul JRPG.

Square-Enix ha recentemente svelato di essere in ritardo di circa sei mesi nello sviluppo di Final Fantasy XVI a causa dei problemi causati dalla pandemia di Coronavirus. Il publisher conta di tornare a parlare del titolo durante la primavera di quest'anno.