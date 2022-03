Final Fantasy: Yoshinori Kitase preannuncia novità per il 35° anniversario

Square Enix ha aperto il sito ufficiale del trentacinquesimo anniversario di Final Fantasy, in vista dell'inizio dei festeggiamenti per questa speciale ricorrenza. Il primo Final Fantasy è uscito il 18 dicembre 1987 in Giappone su Famicom (il nostro Nintendo NES), tra pochi mesi la saga spegnerà dunque 35 candeline.

Il sito ufficiale presenta un messaggio di Yoshinori Kitase (producer di Final Fantasy VII Remake):

"V=30, VII=25, XI=20

Cosa vogliono dire questi numeri? Sono gli anniversari dei giochi di Final Fantasy che verranno festeggiati nel 2022. Ben tre diversi giochi... piuttosto inusuale se parliamo di una singola serie e questo è possibile solamente grazie al vostro incredibile supporto. E nel 2022 la stessa serie di Final Fantasy compie 35 anni, da parte nostra continueremo a lavorare duramente per rendere speciale ogni gioco della saga, presto il sito verrà aggiornato con nuove informazioni e con il merchandising ufficiale. Spero possiate essere entusiasti delle novità in arrivo!."

Una sezione del sito è dedicata poi ai giochi in uscita, tra cui Chocobo GP, Stranger of Paradise Final Fantasy Origin... "And more", sottolineando come ci siano altre novità in arrivo quest'anno. Nei prossimi mesi Square Enix svelerà nuovi dettagli su Final Fantasy 16 mentre tutto tace per quanto riguarda Final Fantasy VII Remake Parte 2... che i tempi siano maturi per l'annuncio della seconda parte del remake?