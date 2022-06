Final Fight Ultimate su SEGA Mega Drive: aggiornamenti dal team di sviluppo

Oltre all'annuncio di SEGA Mega Drive Mini 2, è tempo per gli appassionati di retro gaming di appuntarsi un ulteriore e inaspettato progetto videoludico attualmente in cantiere.

Un gruppo di autori ha infatti confermato di star lavorando ad una nuova versione di Final Fight. Con l'obiettivo di portare il picchiaduro su SEGA Mega Drive, il team si sta dedicando con passione alla realizzazione di Final Fight Ultimate. Per presentare al pubblico i progressi compiuti con l'upgrade del titolo, gli sviluppatori hanno pubblicato di recente un nuovo video dedicato al progetto. Disponibile direttamente in apertura a questa news, il filmato offre una panoramica dei progressi compiuti sul fronte grafico, audio e tecnico.

Dietro le quinte del progetto troviamo solamente le tre seguenti firme:

Edmo Caldas : musicista e compositore;

: musicista e compositore; Master Linkuei : programmatore, supporto tecnico;

: programmatore, supporto tecnico; Mauro Xavier: sviluppatore e responsabile upgrade grafico;

Al momento, il progetto amatoriale resta privo di una data di completamento precisa, ma gli autori hanno promesso ulteriori aggiornamenti in merito nel prossimo futuro. Nel frattempo, si amplia la lista dei giochi inclusi con SEGA Mega Drive Mini 2 , che conterà al suo interno produzioni quali Nadia: Il Mistero della Pietra Azzurra, Splatterhouse 2 o The Ninja Warriors. Il lancio della mini console è atteso per il 27 ottobre 2022.