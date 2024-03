Final Stand Ragnarok: un brutale gioco d'azione con centinaia di giocatori su schermo

In un momento storico nel quale la maggior parte delle produzioni videoludiche punta tutto sul comparto grafico e prova a spremere il più possibile motori grafici come l’Unreal Engine 5, vi sono team più piccoli che incentrano i loro progetti su altre caratteristiche.

È proprio questo il caso di Final Stand: Ragnarok, un titolo che vuole provare a ritagliarsi una fetta di pubblico per una peculiarità del suo motore grafico, scopriamo di cosa si tratta.

City State Entertainment cambia nome

Prima di approfondire le caratteristiche di Final Stand: Ragnarok, sarebbe opportuno parlare del team che lo sta sviluppando. Fino a qualche tempo fa, infatti, la software house era nota al pubblico col nome di City State Entertainment, ma è appena stata rinominata in Unchained Entertainment per fare in modo che tutti possano associare il nome dell’azienda a quello del suo motore grafico di ultima generazione, ossia l’ Unchained Engine. Per chi non avesse mai sentito parlare prima di questo team di sviluppo, si tratta di un gruppo di veterani che in passato ha lavorato in Mythic Entertainment, Warner Bros, Electronic Arts, THQ e BioWare. Tra le fila dell’azienda si trovano infatti sviluppatori che hanno contribuito alla realizzazione di produzioni del calibro di Dark Age of Camelot, Warhammer Online: Age of Reckoning, Shadows of Mordor, Destiny e Lord of the Rings: War in the North. Oltre ad essere al lavoro su Camelot Unchained, open-world MMORPG in arrivo nel corso del 2025, il team sta sviluppando da tempo Final Stand: Ragnarok, che ormai da anni è disponibile su Steam in Early Access. Sembrerebbe però che Unchained Entertainment si stia preparando a pubblicare la versione finale del gioco, complice anche l’arrivo di investimenti da parte di 16Z GAMES, Island Capital e The Lauder Family che hanno contribuito a velocizzare la realizzazione del titolo e del motore grafico che lo muove.

Le peculiarità dell'Unchained Engine

Chiusa questa breve parentesi sul background della software house al lavoro su Final Stand: Ragnarok, possiamo svelarvi quelle che sono le principali caratteristiche del progetto. Il titolo, ad ambientazione fantasy, è un mix tra un musou ed un MOBA, poiché si tratta di un hack and slash con visuale in terza persona in cui è possibile selezionare uno dei cinque personaggi, ciascuno dotato della propria arma e del proprio set di abilità, e poi immergersi in modalità di vario genere in cui si eliminano orde di nemici. Fin qui potrebbe sembrare un gioco come tanti, ma Final Stand: Ragnarok vanta una feature che probabilmente nessun prodotto vanta ad oggi sul mercato: il titolo Unchained Entertainment può gestire centinaia e centinaia di personaggi a schermo contemporaneamente.

Non stiamo parlando solo di nemici controllati dall’intelligenza artificiale, ma anche di NPC e altri giocatori in carne ed ossa, che siano essi alleati o avversari. Dalle sequenze di gameplay che gli sviluppatori ci hanno mostrato, l’Unchained Engine può renderizzare contemporaneamente a schermo un quantitativo impressionante di modelli, ciascuno intento a compiere un’azione diversa. L’intento è quello di ottenere un risultato simile a quanto visto al cinema nella trilogia de Il Signore degli Anelli, con un’infinità di truppe ben visibili sullo sfondo. Come se non bastasse, l’engine del piccolo team di sviluppo vanta anche una distanza di rendering notevole, grazie alla quale persino i personaggi più lontani risultano ben visibili.

Sebbene tutto ciò sia impressionante sulla carta, a conti fatti lo è molto meno: per ottenere un risultato di questo tipo e fare in modo che il prodotto funzioni anche su macchine meno recenti, il gioco non sfoggia certo un comparto grafico all’ultimo grido e, anzi, risulta assai datato. Dai modelli alle animazioni, tutto sembra provenire da una produzione dei primi anni 2000 e non serve a molto puntare alle impostazioni grafiche più elevate.

Un gameplay poco profondo

A non averci convinto del tutto è anche il gameplay di Final Stand: Ragnarok, di cui abbiamo giocato il lungo tutorial. Certo, non abbiamo avuto modo di vedere le centinaia di elementi a schermo, ma giocando per una mezz’oretta ci è stato possibile farci un’idea su quello che sarà il gioco. Come dicevamo, si tratta a conti fatti di un action in stile musou con personaggi caratterizzati da dotazione fissa come in un MOBA, senza alcuna possibilità di modificarne l’equipaggiamento. L’unico modo per rendere più forti i Campioni è accumulare i power-up che restano validi fino alla fine della partita oppure continuare ad usare un eroe e sbloccarne alcune skill passive che, però, non stravolgono in alcun modo l’esperienza di gioco. Si tratta quindi di un titolo dalle meccaniche estremamente semplici, proprio come il combat system basato su pochissimi tasti: le possibilità offerte in tal senso sono scarse e si continuano a falciare nemici anonimi come scheletri e vichinghi che muoiono senza troppa fatica sotto i nostri colpi, con un sistema di collisioni lontano dalla perfezione.

Quella che abbiamo visto è la classica modalità PvE in cui l’obiettivo consisteva nella difesa di una torre, ma gli sviluppatori hanno lasciato intendere che nella versione finale troveremo una miriade di modalità diverse. A quanto pare, infatti, l’intenzione del team di sviluppo è quella di affiancare la componente co-op a quella PvP, con modalità di gioco che coinvolgono contemporaneamente più squadre di giocatori e un esercito di mob con tanto di boss fight. Si è parlato persino di una battle royale, che con un numero di giocatori tanto elevato potrebbe dar vita ad un’esperienza diversa da quelle solite a cui siamo abituati.

Insomma, l’idea di avere un motore come l’Unchained Engine per visualizzare a schermo centinaia di personaggi è un’idea assolutamente interessante, ma nel caso di Final Stand Ragnarok non viene supportata da un’esperienza di gioco adeguata. Il combat system è semplice e ripetitivo, la direzione artistica manca di carattere e non riesce a compensare le gravi carenze di un comparto tecnico ben lontano da quelli che sono gli standard attuali. Speriamo quindi che il team di sviluppo decida di non abbandonare questa tecnologia e di utilizzarla in futuro anche in progetti in cui l’attenzione non viene riposta solo ed esclusivamente su di una gimmick.