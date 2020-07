Final Sword arriva su Switch con le musiche di Zelda, Nintendo rimuove il gioco dall'eShop

Il team HUP Games ha pubblicato Final Sword su Nintendo Switch lo scorso 4 luglio... il gioco è stato però rimosso dall'eShop e da tutti i canali ufficiali Nintendo. Cosa è successo esattamente?

A quanto pare una profonda incomprensione tra Nintendo e HUP Games ha portato alla rimozione del gioco, il team ha infatti utilizzato nel suo progetto la famosa ninna nanna che i fan di The Legend od Zelda Ocarina of Time conoscono bene. Come è possibile, vi chiederete?

HUP Games possiede una regolare licenza d'acquisto per il brano citato, che non può però essere utilizzato per progetti commerciali, clausola che il team di sviluppo dichiara di non aver notato. Da qui l'incomprensione di fondo, con le famose note presenti nel gioco, sfuggite al controllo dei responsabili dei contenuti su eShop.

Come prevedibile Final Sword è scomparso dal Nintendo eShop e non più in vendita, il team di sviluppo fa sapere di essere al lavoro per risolvere il problema e chiarirsi con la compagnia, ovviamente rimuovendo il brano incriminato dal gioco. Final Sword è stato bersagliato dalla critica internazionale e dal pubblico a causa di un comparto tecnico non particolarmente brillante e dell'ingombrante presenza di bug e glitch, come potete vedere nel video pubblicato qui sopra.