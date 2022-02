Final Vendetta: il beat'em up 'vecchia scuola' si presenta in video su PC e console

Gli editori di Numskull Games e le fucine digitali di Bitmap Bureau fanno felici tutti gli appassionati di picchiaduro a scorrimento presentando ufficialmente Final Vendetta, un beat'em up 'vecchia scuola' che sarà disponibile da maggio su PC e console.

Sulla falsariga di capolavori del genere come Streets of Rage e affini, Final Vendetta assumerà i contorni di un'avventura arcade da vivere insieme agli amici per risolvere a suon di mazzate le divergenze delle gang in guerra per il controllo delle strade di una moderna metropoli.

Nei panni del wrestler professionista in pensione Miller T. Williams, della studentessa Claire Sparks e del picchiatore Duke Sancho, il nostro compito sarà quello di liberare la città dalla minaccia rappresentata dalla banda Syndic8.

Il video di annuncio confezionato dai ragazzi di Bitmap Bureau rinsalda il legame tra questo progetto e i grandi classici dei picchiaduro a scorrimento, il tutto ricostruito in pixel art per pizzicare ulteriormente le corde della nostalgia degli amanti di beat'em up. Ad arricchire ulteriormente l'opera ci penseranno poi i brani esclusivi degli Utah Saints da ascoltare tra una zuffa a mani nude e una rissa cooperativa.

La commercializzazione di Final Vendetta è prevista per maggio 2022 su PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch, PlayStation 5 e Xbox Series X/S. Qualora ve la foste persa, vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye.it potete leggere la nostra recensione di Streets of Rage 4 a cura di Gabriele Carollo.