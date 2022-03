Final Vendetta: in preordine su Amazon Standard, Collector e Super Limited Edition

Final Vendetta è il prossimo titolo beat'em up ispirato ai classici da sala giochi anni '90, con grafica e colonna sonora retrò, prendi a pugni e calci tantissimi nemici, facendoti strada con con le brutte maniere in un ambiente pericolosissimo.

Vi elenchiamo le caratteristiche principali del nuovo gioco in uscita:

• Combattimenti sfrenati senza esclusione di colpi.

• Grafica e animazioni retrò spettacolari.

• Colonna sonora dance/techno coinvolgente, che include brani esclusivi degli Utah Saints e Featurecast.

• Modalità coop per 1 o 2 giocatori.

• 3 personaggi giocabili, ognuno con un suo stile di combattimento.

• 6 zone da attraversare a suon di pugni.

• Gameplay beat'em up classico con meccaniche di gioco moderne.

• 4 modalità appassionanti: Arcade, Survival, Versus e Boss Rush.

• 3 livelli di difficoltà.

• Vari oggetti sbloccabili.

• Decine di mosse e combo da padroneggiare.

• Una gran varietà di street food delizioso da assaggiare.

Il gioco è in preordine su Amazon in ben tre edizioni diverse per PS4, PS5 e Nintendo Switch con uscita prevista per il 22 maggio, la Standard Edition che include solamente il disco o la cartuccia di gioco, al prezzo di 36 euro per tutte le console, qui i link per PS4, PS5 e Nintendo Switch.

La Collector's Edition include, oltre al disco o cartuccia di gioco, un deck di 32 carte collezionabili, il CD della colonna sonora ed un esclusivo sticker del gioco, in preordine a 53 euro a questi link per PS4, PS5 e Nintendo Switch.

Infine la Super Limited Edition, che racchiude tutti i contenuti della Collector's Edition, con in più un Artbook, un Poster ed una chiavetta USB a forma di barile, il tutto al prezzo di 72 euro e preordinabile a questi link per PS4, PS5 e Nintendo Switch.