Il finale di Half-Life Alyx sta facendo molto discutere

La stampa internazionale sta giocando con Half-Life Alyx definendo il gioco Valve un vero capolavoro e una killer application VR, da segnalare come il finale stia facendo molto discutere sul web. Quanto riportato di seguito contiene enormi spoiler, dunque se non volete anticipazioni interrompete qui la lettura.

Di seguito il finale così come descritto da UploadVR, ribadiamo la presenza di anticipazioni sulla trama di Half-Life Alyx e l'invito a interrompere la lettura se volete evitare spoiler.

Alla fine del gioco vediamo Alyx seguire G-Man di sua spontanea volontà per salvare il padre dalla morte, così come visto in Half-Life 2 Episodio 2. Alyx viene assunta da G-Man come accaduto a Gordon Freeman al termine di Half-Life, subito dopo la scomparsa della giovane la scena si sposta sulla sequenza finale di Half-Life 2 EP2 con Eli Vance vivo e vegeto che prende il piede di porco dalle zampe di Dog per dornarlo a Freeman. Gordon compare quindi in questa sequenza e la scena viene mostrata in prima persona dalla sua prospettiva, inoltre viene segnalato come le mani siano simili a quelle di Alyx che useremo nel corso del gioco.

Questo potrebbe suggerire l'arrivo di un Half-Life VR con protagonista Gordon Freeman nel prossimo futuro? E' certamente ancora troppo presto per dirlo, tuttavia l'ipotesi sta facendo strada in queste ore, Valve dal canto suo ha confermato che per il nuovo Half-Life non passeranno altri 13 anni.