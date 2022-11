Niente finale per Smash World Tour 2022: Nintendo blocca organizzatori

Lo scorso febbraio abbiamo saputo che Super Smash Bros non sarebbe tornato all’EVO 2022 per decisione di Nintendo, e i fan della scena competitiva del celebre picchiaduro non hanno gradito questa decisione. Con ogni probabilità, non gradiranno nemmeno la cancellazione dello Smash World Tour 2022-2023.

Tramite il profilo ufficiale Twitter e l’account Medium dedicato, gli organizzatori del circuito Smash World Tour hanno confermato la cancellazione delle fasi finali del torneo di quest’anno, come anche l’intero Smash World Tour per il 2023. Questa la dichiarazione ufficiale: “Senza alcun preavviso, la sera prima del Ringraziamento Nintendo ci ha comunicato che non potevamo più operare. Questo è stato particolarmente scioccante dato il nostro rapporto con Nintendo negli ultimi dodici mesi. Da allora, abbiamo lavorato 24 ore su 24 per adottare le misure adeguate dal punto di vista logistico, nonché per preparare questa dichiarazione con un'adeguata guida legale”.

Nel testo si leggono numeri notevoli, dagli oltre 6.400 eventi live organizzati globalmente dallo Smash World Tour agli oltre 325.000 partecipanti; queste cifre lo rendono effettivamente il tour esport più grande nella storia del settore. Pure il montepremi non era indifferente, con in palio oltre 250.000 dollari per questa stagione e oltre 350.000 per la stagione 2023.

Il comunicato procede poi spiegando le possibili ragioni, da ritrovare non in una decisione improvvisa di Nintendo, bensì di un conflitto con un altro organizzatore di eventi competitivi che avrebbe minato l’esistenza del circuito Smash World Tour per i prossimi anni.

In chiusura si legge: “Questa è davvero una lettera aperta: sinceramente non siamo sicuri di quanto Nintendo sia a conoscenza dei fatti e speriamo che riconsidereranno il loro approccio. Tutti amiamo così tanto questa community e abbiamo cercato di rappresentare bene Nintendo, condividendo questo amore con milioni di fan in tutto il mondo. […] Per concludere, chiediamo a Nintendo di riconsiderare come sta attualmente procedendo il loro rapporto con la community di Smash, così come con i suoi partner. Siamo sempre aperti a continuare la conversazione e speriamo di poter essere parte della soluzione”.