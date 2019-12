Il nome finale di Xbox Scarlett rispecchierà il punto forte della console

Parlando ai microfoni di Stevivor, Phil Spencer si è espresso sul nome finale che verrà dato a Xbox Scarlett, sottolineando che quest'ultimo rispecchierà le caratteristiche e i veri punti forti della console, come già accaduto nelle generazioni precedenti.

"Quando scegliamo il nome da dare a una nuova console, ci concentriamo sempre sulle peculiarità del sistema. Lo abbiamo già fatto con Xbox 360, sottolineando in quel caso l'obiettivo di offrire un intrattenimento a 360 gradi attorno all'utente e alla console stessa. Se ricordate, Xbox One puntava a unificare l'intrattenimento da salotto in un sistema "tutto in uno". Allo stesso modo, potete aspettarvi che il nome definitivo di Xbox Scarlett rispecchierà le sue potenzialità principali." spiega il capo della divisione Xbox.

Al contrario di Sony con PlayStation, che all'uscita di ogni sistema di nuova generazione si limita a incrementare di uno il numero posto accanto al nome della console, Microsoft vuole continuare sulla sua strada di scegliere il nome della piattaforma in base alle caratteristiche salienti che la contraddistinguono.

Secondo voi come potrebbe chiamarsi, alla fine, Xbox Scarlett? Per saperlo non rimane che attendere ulteriori dettagli in merito da Microsoft. Intanto, nell'attesa che la console faccia il suo debutto sul mercato durante le vacanze natalizie del 2020, ricordiamo che di recente il noto giornalista Jason Schreier ha lasciato trapelare nuovi rumor sulle specifiche hardware di Xbox Scarlett.