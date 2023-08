Quanti finali ci sono in Assassin's Creed Valhalla?

Vi abbiamo spiegato chi è il protagonista canonico di Assassin's Creed Valhalla tra Eivor maschio o femmina, ma l'opera Ubisoft ha ancora tanti contenuti e dettagli da conoscere: ad esempio, sapete quanti sono i finali di Assassin's Creed Valhalla?

L'opera pubblicata originariamente nel novembre del 2020 offre diversi epiloghi multipli ai giocatori da scoprire, tra finali dell'avventura principali ed altri secondari perfetti tuttavia per approfondire ulteriormente le vostre conoscenze sulla serie di Assassin's Creed e nello specifico sulla storia di Eivor. Di seguito ecco l'elenco dei finali di Assassin's Creed Valhalla:

Finale Buono (che può avere una variazione negativa, a seconda di determinate scelte compiute nel corso dell'avventura)

Finale di Asgard

Finale Isu segreto

Finale nell'epoca moderna (nei panni di Layla Hassan )

) Finale di Angila

Finale dell'Ordine degli Antichi

Per scoprire ogni epilogo è dunque necessario giocare a fondo l'opera Ubisoft in ogni suo dettaglio, completando tutti i suoi compiti più importanti. Ad esempio, il Finale Isu si può sbloccare recuperando tutte e 10 le Anomalie dell'Animus sparse tra la Norvegia e l'Inghilterra. La presenza di sei finali in tutto garantisce così un elevato fattore rigiocabilità, con l'avventura che si prospetta dunque ancora più lunga per tutti coloro che vorranno fare luce su ogni singolo mistero del gioco.

Per concludere, sapete quanti anni ha Eivor in Assassin's Creed Valhalla?