Quanti finali avrà STALKER 2? Lo rivelano gli sviluppatori

Oltre ad aver parlato delle modalità grafiche e requisiti PC di STALKER 2, GSC Game World ha rivelato ulteriori interessanti dettagli sulla sua attesa avventura FPS horror in arrivo nel 2024 su PC e Xbox Series X/S nel corso di un'intervista come il portale Gamersky, soffermandosi anche sugli aspetti narrativi del gioco.

Alla domanda sulla presenza o meno di ramificazioni per la storia principale e su quanti epiloghi offrirà STALKER 2 Heart of Chronobyl, gli sviluppatori hanno confermato ufficialmente che "la trama principale di STALKER 2 ha 4 finali diversi" che terranno dunque conto delle scelte compiute dai giocatori nel corso dell'avventura. Ma non finisce qui dato che ci saranno esiti diversi anche per le missioni secondarie del gioco: "Anche la conclusione delle attività secondarie cambierà a seconda delle scelte del giocatore, ed alcune di esse potranno persino influenzare la storia principale", rivela GSC Game World.

STALKER 2 sembra dunque promettere faville in termini di storie così come in ottica rigiocabilità grazie ai diversi finali disponibili e le conclusione alternative che caratterizzeranno diversi incarichi secondari. Per il momento però i fan devono portare ancora un po' di pazienza dato che STALKER 2 uscirà nel corso del primo trimestre 2024 dopo un ulteriore rinvio.

"Gli ultimi perfezionamenti richiedono tempo e vogliamo pubblicare il gioco al massimo della forma quanto prima. Tuttavia a causa di dimensioni e complessità del mondo di gioco, c'è sempre il rischio che qualcosa possa andare storto con molti dettagli. Ci stiamo prendendo il tempo per sistemare tutto, ma uno sviluppatore non ha mai tempo a sufficienza, è difficile dire quando siamo vicini a finire per davvero un gioco", conclude GSC Game World. Non resta che attendere conferme sulla nuova data d'uscita, attualmente prevista entro i primi mesi del 2024.