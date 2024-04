Quanti finali diversi ci sono in Fallout 3, il gioco di ruolo Bethesda?

Grazie all'incredibile successo della serie TV di Fallout, che come ben saprete è disponibile nel catalogo di Amazon Prime Video, molti utenti si stanno avvicinando anche ai videogiochi e stanno cercando di saperne di più sugli eventi narrati nei vari capitoli. A tal proposito, cerchiamo di scoprire quanti sono i finali di Fallout 3.

Quando si parla del terzo capitolo della serie videoludica, che è anche il primo in assoluto ad essere stato sviluppato da Bethesda Game Studios, è tecnicamente sbagliato parlare di finali. A differenza di quanto si vede solitamente nei videogiochi con finali multipli, in Fallout 3 non ci sono dei finali prestabiliti che si raggiungono in determinate condizioni: il filmato finale, infatti, non è altro che un collage di brevi sequenze video che variano da giocatore a giocatore, visto che dipendono da svariati fattori. In totale ci sono ventinove filmati: ventisei sono inclusi nel gioco standard e altri tre sono stati aggiunti successivamente con il DLC Broken Steel, ma si tratta in questo caso di diapositive senza doppiaggio.

Alcuni di queste brevi cutscene si vedono solo raggiungendo determinati livelli di karma, altre si attivano solo per chi ha compiuto azioni specifiche nel corso dell'avventura e altre ancora si possono vedere esclusivamente se si possiede l'espansione intitolata Broken Steel.

La prima parte del finale, invece, è la stessa per tutti e permette di ascoltare la voce del narratore (interpretato da Ron Perlman) mentre proferisce le seguenti parole:

"E fu così che il Vagabondo solitario si allontanò dal Vault 101 con l'intento di scoprire la fine che aveva fatto suo padre, un padre che aveva messo in pericolo l'intera umanità pur di salvare il suo unico figlio."

Seguono poi i filmati basati sulle quest secondarie, sul karma, sulle azioni del Lone Wanderer nella sala di controllo, sulle scelte relative al virus VEF e, infine, quelli che dipendono sul sesso e sulla razza del protagonista. In linea di massima, si può dire che ci sia una combinazione di filmati legati al finale buono ed una al finale cattivo. Nel primo, il protagonista decide di sacrificarsi nella sala di controllo oppure invia al suo interno Fawkes, il mutante che è immune alle radiazioni e quindi è l'unico a poter sopravvivere. Nel finale cattivo, invece, il protagonista immette il virus nel purificatore, così da contaminare le acque della capitale delle Terre Desolate. Esiste anche un finale neutrale, che consiste nel non fare nulla: in questo modo Project Purity esploderà, impedendo agli abitanti della capitale di accedere all'acqua purificata.

Avete già letto il nostro speciale sulle 5 cose da sapere su Fallout se non ci avete mai giocato?

Su Sony PlayStation®5 - DualSense™ Wireless Controller è uno dei più venduti di oggi.