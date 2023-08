Quanti finali ha Lies of P? È caldamente consigliato finirlo più di una volta

Gli sviluppatori sudcoreani di Neowiz sono volati dall'altra parte del mondo per giungere a Colonia e presenziare alla Gamescom 2023. Nei giorni della più grande fiera europea hanno così avuto modo di chiacchierare con la stampa specializzata e svelare qualche altro dettaglio in merito al loro Lies of P, destinato ad arrivare presto sugli scaffali.

Dopo aver approfondito la questione difficoltà, quest'oggi il director Choi Ji-Won ha spiegato ai microfoni di Dualshockers che la campagna di può concludersi in differenti modi diversi. Più precisamente, Lies of P dispone di tre finali differenti una scelta narrativa e di game design che gli autori del gioco hanno preso fin dalle fasi iniziali dello sviluppo.

"Abbiamo deciso in anticipo che non avreste dovuto completare il gioco una sola volta", ha spiegato Choi, per poi aggiungere: "Se giocate una sola volta, allora non completate il gioco. Vi consigliamo caldamente di giocarlo più di una volta". In altre parole, ha detto chiaramente che i giocatori di Lies of P non dovrebbero neanche prendere il considerazione l'eventualità di un singolo playthrough.

In linea con la fonte d'ispirazione, il Pinocchio di Collodi, Lies of P è dotato di un "Sistema di Bugie": nel corso della progressione i giocatori sono dunque chiamati a compiere delle scelte, le quali a loro volta possono influenzare pesantemente la conclusione dell'avventura.

Come se il tutto non fosse già intrigante di suo, Choi ha aggiunto un ulteriore livello di mistero aggiungendo: "Vi consigliamo davvero davvero davvero di giocare fino alla vera, vera, vera fine". Cosa intende il director? Che sia necessario completare Lies of P tre volte per sbloccare il vero, vero, vero finale? Non dovremo attendere ancora molto per scoprirlo, dal momento che il gioco è in uscita su PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One e PC il 19 settembre 2023.