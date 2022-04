Quanti finali ha Sekiro Shadows Die Twice di FromSoftware?

Sekiro Shadows Die Twice è stata la parentesi Action/Adventure di From Software, che ha visto i giocatori vestire i panni dello shinobi Lupo incaricato di proteggere il suo signore, Kuro. Come da tradizione per le opere firmate da Hidetaka Miyazaki, anche Sekiro ha più finali: quanti sono esattamente?

Sono quattro i finali disponibili in Sekiro (a tal riguardo, vi siete mai chiesti che cosa vuol dire Sekiro?). La conclusione standard dell'avventura è quella in cui, dopo aver rifiutato gli ordini del grande shinobi Gufo, il protagonista si trova a dover uccidere Kuro per recidere il retaggio del Drago usando la lama mortale. Il finale malvagio, invece, porta ad una prematura fine della storia: se infatti scegliete di rimanere fedeli al codice di ferro, dovrete prima affrontare Emma, e poi un'altra versione di Isshin Ashina.



Il terzo finale, invece, è il primo delle due conclusioni segrete, ottenibile origliando alcune conversazioni tra Emma e Kuro: questo percorso vi permetterà di affrontare un boss unico. L'ultima e 'vera' strada da seguire per arrivare ai titoli di coda prende il nome di 'Ritorno del drago', in cui saranno indispensabili i frutti del serpente, oggetti chiave che molti hanno ottenuto senza conoscerne il vero scopo.

Continuando ad approfondire l'opera di From Software, scopriamo chi è il Demone dell'odio in Sekiro Shadows Die Twice, uno dei boss più difficili dell'intero gioco.