Al via le finali del Super Smash Bros Ultimate Community Clash 2019

Il Community Clash 2019, torneo uno contro uno di Super Smash Bros Ultimate che coinvolge le community di tutta Italia, giungerà alle sue fasi finali il prossimo sabato 20 aprile.

Dopo cinque tappe di qualificazione fisiche in diverse regioni italiane e tre online, gli otto migliori giocatori di Super Smash Bros Ultimate della penisola si preparano a sfidarsi per il titolo di campione nazionale.

L’evento, che si terrà presso VGP Home in Viale Monte Nero 78 a Milano, verrà trasmesso in streaming a partire dalle ore 12:00 sul canale Twitch di Smash Bros. Italia con il commento dei caster ufficiali Nintendo: Loci (Andrea Lo Cicero), Galeon (Giorgio D’Agostino) e Pingu16 (Gianluca Piscedda). A partire dalle ore 11:00, tutti gli spettatori dal vivo potranno invece prendere parte gratuitamente a un torneo secondario con in palio tanti premi a tema Nintendo.

Il Community Clash è il primo torneo di Super Smash Bros Ultimate organizzato in collaborazione con le community italiane Nintendo. Si tratta di un appuntamento immancabile per tutti gli amanti della parte puramente competitiva del picchiaduro e ha l’obiettivo di far crescere ancora di più a livello nazionale la scena esport legata ad esso, una tra le più attive nel panorama torneistico dei titoli Nintendo.