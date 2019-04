Le finali del Super Smash Bros Ultimate European Smash Ball Team Cup 2019 il 4 e 5 maggio

Questo fine settimana le squadre provenienti da tutta Europa si contenderanno la finale del Super Smash Bros Ultimate European Cup Cup 2019 a Beurs van Berlage, Amsterdam. I fan possono ancora accedere ad un numero limitato di biglietti gratuiti per l'emozionante evento di due giorni visitando il sito della biglietteria ufficiale.

Gli ospiti possono iscriversi per accedere gratuitamente allo spettacolo in uno o in entrambi i giorni, e avere la possibilità di vedere i migliori giocatori europei di Super Smash Bros. Ultimate in una lotta ravvicinata. Nel frattempo gli spettatori di tutto il mondo possono guardare il torneo in streaming, commentato in italiano, per vedere come si svolgono le finali sui canali YouTube e Twitch ufficiali di Nintendo.

Dove e quando assistere

I fan di Super Smash Bros. Ultimate attendono con impazienza il primo fine settimana di maggio, che ospiterà l'entusiasmante finale della European Smash Ball Team Cup 2019 che si terrà a Beurs van Berlage, Amsterdam il 4 e il 5 maggio dalle ore 11:00 CEST di entrambi i giorni. Gli spettatori non in grado di partecipare personalmente hanno anche la possibilità di assistere alle finali da casa attraverso i live streaming ufficiali:

Sabato 4 Maggio dalle 11:00 CEST - Super Smash Bros Ultimate European Smash Ball Team Cup 2019 Finals – Giorno 1

- Super Smash Bros Ultimate European Smash Ball Team Cup 2019 Finals – Giorno 1 Domenica 5 Maggio dalle 11:00 CEST - Super Smash Bros Ultimate European Smash Ball Team Cup 2019 Finals – Giorno 2

Il 4 maggio è il Giorno della Memoria (Dodenherdenking) nei Paesi Bassi e alle ore 20:00 CEST ci saranno due minuti di silenzio in tutta la nazione. Si chiede ai visitatori di rispettarlo in tutti gli spazi pubblici, come le stazioni ferroviarie o le piazze centrali. Il 5 maggio, invece, si terranno le celebrazioni per il Giorno della Liberazione (Bevrijdingsdag). Si chiede ai visitatori di tenere conto di questi eventi durante il loro soggiorno.

Sfortunatamente, i campioni russi, Ye Olde Guard, sono impossibilitati a partecipare all'evento di Amsterdam. Le squadre di questo gruppo da 2 squadre riceveranno entrambe un bye per l’accesso alla fase finale. Si confronteranno quindi l'uno contro l'altro in una partita unica per determinare chi passa alla fase finale.

Tipologia di incontri nelle finali

Per determinare chi saranno i campioni europei di Super Smash Bros. Ultimate ad Amsterdam, i team qualificati saranno suddivisi in 4 gruppi, con le prime 2 squadre di ogni gruppo che si trasferiranno nella fase dei quarti di finale. Per tutti i dettagli si prega di fare riferimento al regolamento ufficiale del torneo.

Il prossimo passo per I campioni Europei: Los Angeles!

La squadra vincente non solo verrà incoronata campione d'Europa, ma si ritirerà con un trofeo e dei Nintendo Switch Pro Controller di Super Smash Bros. Ultimate realizzati per l'occasione. I campioni andranno anche a rappresentare l'Europa al Super Smash Bros. Ultimate World Championship 2019 3v3 che si terrà a Los Angeles l'8 giugno.