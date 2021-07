Le finali di UEFA eEURO 2021 iniziano domani, giovedì 8 luglio!

Sedici squadre saranno in lizza per essere incoronate campioni di eEURO 2021 dall'8 al 10 luglio, quando il più grande torneo di efootball per squadre nazionali raggiungerà il suo apice.

Le contendenti di tutte le 55 federazioni affiliate alla UEFA hanno preso parte all'edizione di quest'anno, che si è svolta esclusivamente su eFootball PES 2021 SEASON UPDATE di KONAMI per PlayStation 4.

"UEFA eEURO ha dato agli appassionati di efootball la possibilità di sognare di rappresentare il proprio paese sul palcoscenico più importante e vorremmo augurare a tutte le squadre che parteciperanno al torneo finale la migliore fortuna. Il primo UEFA eEURO è stato un indubbio successo, con oltre 15 milioni di persone che hanno guardato i filmati della competizione sulle piattaforme UEFA. Abbiamo visto una crescita massiccia nella popolarità dell'efootball negli ultimi anni ed eEURO 2021 continua a darci l'opportunità di entrare in contatto con appassionati di calcio per nazionali sia nuovi che di vecchia data". Guy-Laurent Epstein, direttore marketing UEFA.

Gli appassionati potranno inoltre guardare le partite sul canale ufficiale PES Twitch di KONAMI e su altre piattaforme. Nel frattempo, KONAMI sta conducendo una campagna in-game che permetterà agli utenti di PES su console, PC e mobile di ottenere punti eFootball guardando la finale di eEURO 2021 attraverso i canali UEFA o KONAMI.

Ciascuna delle squadre in gara cercherà di emulare l'Italia, che è stata la prima vincitrice in assoluto di UEFA eEURO lo scorso anno. A molti dei giocatori, inoltre, la competizione ha permesso di realizzare il sogno di una vita: quello di rappresentare il proprio paese in un grande evento internazionale.

Le 16 squadre sono state sorteggiate in quattro gironi da quattro. Alcuni incontri saranno trasmessi in diretta sul canale YouTube della UEFA, con le squadre di ogni girone che si sfideranno tra loro con il sistema dual bracket.

Le prime due classificate di ogni raggruppamento (per un totale di otto squadre) approderanno ai quarti di finale ad eliminazione diretta. Le quattro vincitrici dei gironi verranno abbinate tramite sorteggio a una delle seconde classificate di un altro raggruppamento.

Ogni incontro, fino alla finale, si disputerà sotto forma di una sfida al meglio delle tre. La finale sarà una sfida al meglio delle cinque. Gli incontri si disputeranno 1 contro 1. Un montepremi complessivo di €100.000 verrà suddiviso tra tutti i partecipanti al torneo finale, con €40.000 destinati al vincitore.