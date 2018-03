Finalmente disponibili gli inviti da distribuire agli amici per provare Fortnite Mobile

Accedere alla versione mobile dinon è un processo semplice, ma orapermette a chi ha già scaricato il gioco di inviare un link ad un amico, il quale potrà quindi scaricarlo su invito.

La versione mobile (per ora solo iOS) di Fortnite sta andando fortissimo e si sta espandendo a macchia d'olio. I primi inviti per partecipare al gioco sui device Apple sono già stati spediti da Epic Games, ma ora gli sviluppatori hanno deciso di permettere a chi ha già ricevuto il gioco di invitare un amico. Alcuni utenti infatti hanno ricevuto una mail dal team, nella quale viene comunicata la possibilità di invitare un amico a provare il gioco.

L'invito in sé non è contenuto nel testo della mail, ma per trovarlo dovrete aprire il gioco, che vi notificherà in alto a destra la possibilità di invitare un amico: l'invito dovrà essere spedito attraverso il gioco stesso, che vi fornirà i relativi link da mandare agli amici.