Finalmente un primo teaser trailer per Beyond Skyrim: Morrowind

Il mondo di gioco di Skyrim è molto bello, ma quello diè rimasto nel cuore a tantissimi appassionati. Finalmente possiamo vedere una piccola anteprima della modin un breve teaser trailer!Il team che si sta occupando dello sviluppo diha finalmente condiviso i progressi fatti in un primo teaser trailer. Come il titolo suggersice (ma molti di voi sicuramente lo sapranno già) stiamo parlando del rifacimento tramite il motore di gioco didi The Elder Scrolls III: Morrowind , uno dei capitoli più apprezzati in assoluto della saga fantasy RPG targataAl momento non c'è alcuna data di pubblicazione ufficiale, ed è probabile che non vedremo la mod rilasciata entro quest'anno: dobbiamo accontentarci del teaser trailer, ma la speranza è l'ultima a morire e prima o poi potremo giocare questa meraviglia, frutto della passione cheha saputo instaurare nei cuori di migliaia di videogiocatori.