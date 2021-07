Finding Paradise, aspettando Nintendo Switch: il sequel di To The Moon anche su mobile

A distanza di sei anni dall'acclamato To The Moon, nel 2017 l'atteso sequel raggiungeva per la prima volta il mercato videoludico, con un debutto in esclusiva su PC.

Con la traduzione italiana di Finding Paradise divenuta disponibile nei primi mesi del 2018, l'interesse del pubblico per la produzione di Kan Gao non è ancora venuta meno. Per portare la toccante opera ad una community sempre più estesa, l'autore ha infatti annunciato ufficialmente l'ingresso del titolo nel mondo console. Attesa per la primavera del 2021, la versione Nintendo Switch di Finding Paradise resta però al momento ancora priva di una data di uscita ufficiale.

Nell'attesa di scoprire qualcosa di più sul futuro del gioco sulla console ibrida della casa di Kyoto, i giocatori possono festeggiare un ulteriore annuncio. Il team di sviluppo Freebird Games e il publisher X.D. Network hanno infatti reso nota l'intenzione di rendere disponibile il toccante Finding Paradise anche su dispositivi mobile. Il sequel di To The Moon ed A Bird Story approderà dunque su piattaforme iOS e Android nel corso del prossimo futuro.



Al momento, il team di Kan Gao non ha offerto una data di lancio specifica, ma è stato reso disponibile un primo trailer della versione mobile di Finding Paradise: potete visionare il filmato direttamente in apertura a questa news.