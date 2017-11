Finding Paradise: un nuovo trailer per il sequel di To The Moon in arrivo su PC

ha pubblicato un nuovo trailer di, il seguito diin arrivo su PC il prossimo 14 dicembre. Questa volta quali avventure dovranno affrontare la Dott.ssa Rosalene e il Dott. Watts ?

Per chi non lo ricordasse, To The Moon uscì su PC nel 2011, presentandosi come un'avventura narrativa focalizzata esclusivamente sulla storia e i dialoghi (pur presentando la tipica visuale dall'alto dei Jrpg degli anni 90). Finding Paradise continuerà a raccontare le vicende dei due dottori Rosalene e Watts, impegnati ad esaudire gli ultimi desideri di un malato terminale: per farlo, dovranno entrare nella mente del paziente per fargli rivivere le esperienze cruciali della sua vita.

Nell'attesa di conoscere ulteriori dettagli sulla trama di Finding Paradise, vi lasciamo con il trailer riportato in cima alla notizia. Ricordiamo che il titolo sarà disponibile su Steam a partire dal prossimo 14 dicembre. Per tutte le altre novità, invece, vi rimandiamo alla nostra rubrica con le notizie più importanti della settimana.