Finding Paradise: il sequel di To the Moon esce domani su PC, ecco il trailer di lancio

hanno pubblicato il trailer di lancio di, il seguito dell'apprezzato. Se il filmato mostrato qualche giorno fa era caratterizzato da un tono leggero e parodistico, quello che trovate riportato in cima può considerarsi a tutti gli effetti un trailer ufficiale del gioco.

To the Moon, uscito nel 2011 e realizzato con RPG Maker, riuscì a colpire in positivo buona parte degli utenti che provarono il titolo diretto da Kan Gao. Particolarmente apprezzati, furono la storia del gioco e la caratterizzazione dei personaggi. La linea narrativa iniziata in To the Moon proseguirà con Finding Paradise, che ci racconterà il prosieguo delle avventure della Dott.ssa Rosalene e il Dott. Watts, nuovamente impegnati ad immergersi nella memoria di un malato terminale per riuscire, attraverso un particolare metodo, ad esaudire il suo ultimo desiderio.

Finding Paradise uscirà su PC (via Steam) domani, 14 dicembre 2017. In attesa del debutto del nuovo gioco di Kan Gao, potete gustarvi il trailer di lancio che trovate in testata di notizia.