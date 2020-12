Finding Paradise: il toccante sequel di To The Moon esce su Switch nel 2021

Durante l'ultimo evento organizzato da Nintendo per svelare i giochi indipendenti in arrivo su Switch nei prossimi mesi, Kao Gao e Freebird Games hanno confermato di essere al lavoro sulla trasposizione per Switch di Finding Paradise, il sequel di To The Moon.

Contenutisticamente identica alla versione PC, l'edizione Switch di Finding Paradise darà modo agli appassionati di avventure a 16-bit di vivere un'esperienza ruolistica che rimarrà nel solco tracciato da To The Moon per proseguirne la linea narrativa in compagnia della Dottoressa Rosalene e del Dottor Watts.

Il dinamico duo dovrà interagire con un malato terminale e riuscire, attraverso i metodi sperimentali adottati con successo in passato, a esaudire il suo ultimo desiderio. I due membri della Sigmund Corp. avranno così modo di "scivolare tra i ricordi" del loro assistito per soddisfare i suoi desideri: l'emozionante strada da percorrere con Rosalene e Watts sarà costellata di sorprese e colpi di scena, da qui la necessità di riannodare i fili dei ricordi del paziente per riuscire a sondarne nel profondo l'anima prima che sia troppo tardi.

La versione Nintendo Switch di questa piccola grande gemma della produzione videoludica indie degli ultimi anni è attesa in uscita nella primavera del 2021 su Nintendo Switch. Nel frattempo, vi lasciamo in compagnia della nostra recensione di Finding Paradise.