Finding Paradise: la traduzione italiana è ora disponibile su Steam

L'ultimo lavoro di, è approdato su Steam lo scorso mese di dicembre privo di una localizzazione in lingua italiana.

Un volenteroso team di appassionati si è però mobilitato per realizzare una traduzione nella nostra lingua, e dopo diverse settimane i lavori sono finalmente giunti al termine. Grazie ad un post apparso nel thread dedicato della comunità di Steam, abbiamo scoperto che la localizzazione è finalmente disponibile per tutti gli utenti. La pagina di Finding Paradise nel negozio di Steam non è ancora stata aggiornata, ma è sufficiente impostare la lingua italiana nelle impostazioni di gioco per utilizzarla.

Finding Paradise, il seguito dell'apprezzatissimo To The Moon, è stato accolto con entusiasmo dal nostro Giuseppe Arace, che lo ha premiato con un eccellente 8.8 nella sua recensione. Il titolo è attualmente disponibile su Microsoft Windows, Linux e Classic Mac OS.