Fine del supporto ai PC 32-bit per The Sims 4: in arrivo una Legacy Edition

Electronic Arts e Maxis informano tutti gli appassionati del "simulatore di vita digitale" The Sims 4 che con l'aggiornamento di giugno non saranno più supportati i sistemi operativi PC Windows a 32-bit e i Mac precedenti a macOS Mojave.

Gli utenti che non desiderano aggiornare il proprio sistema operativo e passare a un PC Windows 64-bit e a un Mac in grado di supportare Metal, di conseguenza, non potranno più ricevere patch correttive e update a partire dal mese di giugno di quest'anno.

Consapevoli delle necessità e dell'eterogeneità della propria community, i vertici di Maxis decidono così di preparare i fan di The Sims 4 a questo importante cambiamento con un preavviso di ben tre mesi: tale scelta, assicurano gli autori californiani, si è resa necessaria per garantire un supporto a lungo termine efficace che permetta di migliorare le prestazioni del gioco e di implementare nuove funzionalità.

In ogni caso, a partire da questa estate chi non vorrà aggiornare il proprio sistema potrà scaricare The Sims 4: Legacy Edition, una versione che racchiuderà tutti gli aggiornamenti effettuati dalla sussidiaria statunitense di EA fino al mese di febbraio del 2019, con funzioni come i banner di gioco, le Gallerie Online e l'integrazione ai social disabilitate. Le versioni console di The Sims 4, logicamente, non saranno interessate da questi cambiamenti.