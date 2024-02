Dove finisce Final Fantasy 7 Rebirth? E perché proprio in quel luogo?

Come ben noto da tempo, Final Fantasy 7 Rebirth è solo il secondo capitolo di una trilogia che aggiorna, espande e reinterpreta il classico del 1997.

Final Fantasy 7 Remake, lanciato nel 2020, copre solo ed esclusivamente la sezione della città di Midgar, mentre Rebirth si spinge più in là, senza tuttavia arrivare alla fine dell'originale.Spetterà dunque al futuro terzo episodio il compito di reinterpretare il resto del classico del 1997 e tirare le fila del nuovo discorso.

Assodato che Final Fantasy 7 Rebirth non rappresenta la conclusione dell'opera di rifacimento della settima fantasia finale, sorge spontanea una domanda: dove si conclude la sua storia? Se avete aperto questo contenuto e siete giunti fino a questo punto con la lettura è perché non avete paura degli spoiler, dunque eccovi la risposta: la storia di Final Fantasy 7 Rebirth si conclude a Forgotten City. In altre parole, pur esplorando tanti nuovi luoghi - da Junon a Costa del Sol passando per Cosmo Canyon e Golden Saucer - Rebirth si conclude in corrispondenza del termine del disco 1 del Final Fantasy 7 originale.

Per quale motivo finisce proprio qui? Lo ha spiegato il produttore Yoshinori Kitase in un'intervista: "Abbiamo ritenuto che il finale di Rebirth dovesse fungere da momento più drammatico e da climax per la storia di Final Fantasy 7. Ci sono state varie discussioni in merito, alla fine abbiamo ritenuto che finire in questo punto sarebbe stato il modo più efficace per far venire voglia agli utenti di giocare il capitolo successivo. Per i giocatori storici di Final Fantasy 7, inoltre, credo che questa sia l'area sulla quale si interrogano di più, dunque riteniamo d'aver fatto la miglior scelta per il finale di Rebirth".

Da Final Fantasy 7 Rebirth rimarranno dunque fuori il disco 2 e il disco 3 del classico originale, i quali saranno presumibilmente adattati nel terzo e ultimo episodio della trilogia remake.