Finto Crash si presenta nel nuovo trailer di CTR: Nitro Fueled!

Activision e Beenox hanno pubblicato un nuovo trailer di Crash Team Racing: Nitro Fueled, grazie al quale possiamo ammirare in azione nientepopodimeno che... Finto Crash!

Il clone del marsupiale arancione è apparso in diversi episodi della serie a partire da Crash Bandicoot 3: Warped sotto forma di personaggio segreto. Possiede delle folte sopracciglia, dei dentoni e, a differenza dell'originale, è in grado di parlare! Poteva essere sbloccato in Crash Team Racing completando la Coppa della Gemma Viola nella modalità avventura oppure utilizzando un trucco nel menu principale (L1, R1, cerchio, sotto, sotto, sopra, cerchio, cerchio, sotto, sinistra e destra). Fa sicuramente molto piacere sapere che tornerà anche in Nitro Fueled. Chissà se il trucco potrà ancora essere attivato...

Negli ultimi giorni abbiamo scoperto una valanga di informazioni sulla riedizione curata dai ragazzi di Beenox. Sappiamo, ad esempio, che raggiungerà i 60fps su PlayStation 4 Pro e Xbox One X, e che consentirà l'utilizzo delle musiche originali durante le gare grazie ad un selettore. A differenza del capitolo per la prima PlayStation, inoltre, permetterà di affrontare la campagna in due differenti modi: classica e Nitro Fueled.