Fioriscono gli sconti da Unieuro, il nuovo volantino di marzo con tante offerte

Nuova ondata di offerte da Unieuro con il volantino di primavera Fioriscono gli sconti, che presenta una serie di sconti e promozioni valide online e in negozio (a seconda delle disponibilità dei singoli punti vendita) fino al 27 marzo.

Iniziamo segnalando il telecomando PS5 a 24.99 euro (offerta valida solo online) e il volante Xtreme Hurricane Nero USB Sterzo + Pedali Analogico/Digitale per PS5 a 99.99 euro, promozione valida solamente online. Si continua con Mario Kart 8 Deluxe proposto a 44.99 euro, Just Dance 2022 a 39.99 euro, Grand Theft Auto The Trilogy The Definitive Edition a 34.99 euro, Battlefield 2042 a 44.99 euro e Call of Duty Vanguard a 49,99 euro, lato software chiudiamo con FIFA 22 a 59,99 euro.

E per quanto riguarda le console? Gli sconti coinvolgono solamente Nintendo Switch e Nintendo Switch Lite con la prima in vendita a 339.99 euro e la seconda a 214.99 euro in entrambi i casi con Mario Kart 8 Deluxe incluso nel prezzo.

Sul sito di Unieuro trovate tutte le offerte di marzo 2022, alcune promozioni sono valide solamente online, altre solo in store e altre ancora su entrambi i canali, a seconda delle disponibilità, vi consigliamo quindi di controllare attentamente che il prezzo sia in offerta prima di procedere con l'acquisto.