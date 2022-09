FIP eBasket Tour 2022 e NBA 2K22: Mkers tra i protagonisti delle Finals

In qualità di campione in carica, il team Mkers si prepara alla grande sfida che l'attende nelle Finals del FIP eBasket Tour 2022, l'evento eSport organizzato da FIP (Federazione Italiana Pallacanestro) che si terrà dal 3 all'8 settembre nella eSport Arena di Piazza del Duomo a Milano.

Il team Mkers tornerà per difendere i titoli 5v5 (@sickmickmea14, IlySZN, xpipotato, Lijeez, MarcoMichele57) e 1v1(@sickmickmea14). Ormai giunto alla sua terza edizione, l'evento per pro player appassionati di basket si celebrerà sul parquet virtuale di NBA 2K22, all'interno della Fan Zone dell'EuroBasket 2022 con partite disputate su PS4 e PlayStation 5 in modalità Play Now (1v1) e ProAm (5v5).

Il primo appuntamento del team Mkers è previsto per domenica 4 settembre dalle ore 14:00 italiane con la Finale 5v5, con il ritorno sul campo atteso per l'8 settembre dalle ore 13:00 con l'assegnazione del Titolo italiano ai vincitori delle competizioni eSport.

Entrambe le finali saranno trasmesse sul canale Twitch ufficiale FIP con tutta la squadra degli streamers italbasket: Andrea "Sunshine" Pecile, Simone "AKiRa" Trimarchi, Giovanni "Sweetchin" Musig, Artem "FabalousFabalo" Kulik, Fabrizio "el Bicio" Antinori e Paolo "Paul_is_Live" Galli.

In attesa di assistere allo spettacolo delle Finals del FIP eBasket Tour 2022, vi invitiamo a rimanere sulle nostre pagine per leggere la recensione di NBA 2K22.