FIP eBasket Tour 2022: Mkers trionfa nelle finali ed è Campione d'Italia di NBA 2K22

Nelle finali del FIP eBasket Tour 2022 di NBA 2K22, Michele 'sickmickmea14' Meandri di Mkers ha conquistato il titolo di Campione d'Italia nella sfida 1v1 su PS5, per poi raggiungere il medesimo risultato nella finale 5v5 che lo ha visto trionfare insieme a IlySZN, xpipotato, Lijeez e MarcoMichele57.

L'attesa competizione si è tenuta in coincidenza degli Eurobasket 2022, nella cornice dell'eSport Arena della Fan Zone di Piazza del Duomo a Milano. Nel corso della cerimonia di premiazione, il neocampione Michele Meandri è stato insignito da Andrea Pecile, ex Azzurro e commentatore delle finali, con la targa Tricolore del torneo e una canotta della Nazionale Italiana di basket.

Nel corso delle Finals dell'eBasket Tour 2022 organizzato dalla Federazione Italiana Pallacanestro c'è stata anche la conferma di Mkers come team leader del panorama eSport nostrano: il team di sickmickmea14, IlySZN, xpipotato, Lijeez e MarcoMichele57 ha rispettato le aspettative da campioni in carica prevalendo nella modalità a squadre 5v5.

Lo spettacolo approntato da FIP ha attirato migliaia di appassionati, sia nello show in presenza nella splendida Piazza del Duomo che online con la diretta sul canale Twitch ufficiale della Federazione, offrendo una nuova occasione per valorizzare e rinsaldare il legame sempre più stretto tra il mondo del gaming e quello dello sport per condividerne le passioni e gli ideali comuni. Qualora ve la foste persa, qui trovate la nostra recensione di NBA 2k22.