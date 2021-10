FIP eBasketTour 2021: aprono le iscrizioni, tutti i tornei su PS4 e PS5!

La Federazione Italiana Pallacanestro (che recentemente è entrata anche in OIES) amplia la propria presenza nel mondo degli esports con tre importanti appuntamenti per PS4 e PS5 nel 2021, in attesa di quelli che arriveranno a partire dal 2022.

Ecco tutti gli appuntamenti con l'ebasket:

- 25-31 ottobre: FIP eBasket Tour 1v1 deadline iscrizione: 24 ottobre, ore 12:00

- 15-21 novembre: FIP eBasket Tour 5v5 deadline iscrizione: 14 novembre, ore 12:00

- 13-19 dicembre: : FIP eBasket Tour 1v1 e 5v5 deadline iscrizione: 12 dicembre, ore 12:00.

Grazie all'intesa con il publisher 2K Games la FIP potrà organizzare in Italia il proprio circuito, dove si alterneranno tornei 1v1 e 5v5, giocati sulle piattaforme PlayStation 4 e PlayStation 5.

L'intesa con 2K Games è stata raggiunta anche grazie alla NBA. La spinta ad organizzare tornei ufficiali su NBA 2K22 (avete già letto la nostra recensione di NBA 2K22?), il titolo più famoso a livello planetario dedicato al basket, nasce dalle buone prestazioni fornite dalla e-Nazionale nelle tre edizioni del FIBA Open, i tornei online che la Federazione internazionale ha promosso a partire dal maggio 2020 dove gli Azzurri hanno centrato una vittoria (nella prima edizione), un terzo posto (nella seconda) e un quinto posto (nella terza).

Ai risultati agonistici ha fatto riscontro una grande risposta della community dei player italiani, a conferma di quanto gli esport siano una realtà rilevante anche nel nostro Paese.

Per partecipare ai Tornei basta scrivere a ebasket@fip.it. Nella email di risposta arriveranno le modalità per registrarsi ed accedere al sistema FIP-eBasket.

FIP eBasket Tour ha già vissuto due tornei pilota (su PS5) ad inviti: ArtoTRVP ha vinto il Torneo 1v1, mentre gli Spartans (Iriiot, Sickmickmea, Trustinpezzo, Drjimbc, Justfala_2K) il Torneo 5v5.