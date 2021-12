FIP eBasketTour 2021: assegnati i primi scudetti dell'ebasket italiano!

Assegnati per la prima volta, alla fine di quattro tornei caratterizzati da un intenso tasso agonistico, gli scudetti del FIP eBasket Tour.

I primi titoli esport sono stati disputati in un anno in cui la FIP ha festeggiato i primi cento anni di vita, a dimostrazione di una continua evoluzione della pallacanestro e delle preferenze dei giovani che la FIP intercetta.

I tornei, ovviamente, sono stati disputati sull'ultima iterazione del cestistico made by 2K. A proposito, avete già letto la nostra recensione di NBA 2K22?

Artem "FabalousFabalo" Kulyk (PS4) e Marco "Drg_YoungPascal" Montemurro (PS5) sono i campioni d'Italia 1v1 2021, mentre i BFT Sports (PS4) e Mkers (PS5) hanno vinto lo scudetto 5v5 2021.

Artem "FabalousFabalo" ha battuto in finale per 2-0 Lorenzo "Mad_Mile_" Milella fino a quel momento imbattuto, stesso risultato per Marco "Drg_YoungPascal" contro Fabrizio "Subcombicio" Antinori.

FabalousFabalo si aggiudica il titolo PS4 e vince un Torneo FIP eBasket Tour al terzo tentativo dopo essere giunto secondo nei tornei di preparazione ad invito e ad iscrizione che si sono tenuti da settembre: "Finalmente, dopo due Finali sono riuscito a vincere - afferma Artem, 24 anni a febbraio, studente universitario, arbitro di Savona ed eAzzurro (la nazionale vinse l'europeo l'anno scorso alla FIBA esports Open) - I Tornei sono stati organizzati bene e dobbiamo lavorare insieme per renderli più accattivanti".

Drg_YoungPascal, invece, anche se è al primo scudetto ha una tradizione vincente nel circuito FIP ebasket PS5. Ha vinto il Torneo ad iscrizione dello scorso 11 novembre battendo in finale proprio contro FabalousFabalo: "Mi sono trovato molto bene a partecipare: organizzazione e regolamento molto chiari e ben strutturati - ha detto Marco, 23 anni, studente dell'ITS Cuccovillo di Bari - Dal punto di vista agonistico, anche se ho vinto 2-0 devo dire che il mio avversario in finale "Subcombicio" è stato molto bravo e mi ha messo in gran difficolta, il che mi fa apprezzare ancor di più questa vittoria".

Per i Tornei 5v5 i Campioni d'Italia 2021 sono BTF Sports (PS4) e Mkers (PS5). I BFT Sports, che hanno vinto il Torneo ad iscrizione FIP eBasket Tour di novembre con il nome di 2KBoys, quasi con la stessa formazione si sono presentati a questo campionato italiano. Hanno vinto Gara1 52-38 e poi Gara2 per abbandono dei Milano eSports che hanno avuto problemi tecnici.

I Mkers hanno confermato quanto di buono fatto quest'anno e il primo posto del Torneo amichevole di novembre e si sono imposti per 2-0 contro i Maze eSports. Gara1 è stata molto combattuta (59-58), mentre Gara2 ha visto, dopo un inizio alla pari, i Mkers dilagare: "Non era facile per noi, ma ci siamo riusciti ed ovviamente siamo contenti -spiega Ilyass Kamal, capitano dei Mkers e della eNazionale, 22 anni a gennaio, studente universitario - Vincere aiuta a migliorare la consapevolezza del gruppo, ad avere fiducia in se stessi e a crescere."