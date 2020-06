La FIP partecipa a FIBA Esports Open 2020, prima manifestazione di esports per Nazionali

La Federazione Italiana Pallacanestro prenderà parte dal 19 al 21 giugno a FIBA Esports Open 2020, la prima manifestazione di esports per squadre Nazionali organizzata dalla FIBA, la Federazione Internazionale.

"E' una manifestazione pilota, ma sicuramente storica. La FIP ha deciso di partecipare a FIBA Esport Open 2020, la prima edizione di e-basketball organizzata dalla federazione internazionale, per essere protagonista di un fenomeno in crescita e in espansione in tutto il mondo e su cui anche il movimento olimpico sta riflettendo -ha spiegato Giovanni Petrucci, presidente FIP. "Una nuova Nazionale, la ventesima per la FIP che, anche se nell'ambito dei videogiochi sportivi competitivi, sarà caratterizzata dallo stesso impegno etico di vestire la maglia azzurra, con rispetto degli avversari e delle regole, e dalla stessa voglia di vincere. E' un primo passo di un percorso che immaginiamo lungo e pieno di soddisfazioni sociali ed agonistiche e che ci permetterà di aprire un altro canale di comunicazione con gli appassionati della pallacanestro e con i più giovani in particolare".

Sono 17 le Nazionali che partecipano a FIBA Esports Open 2020. Le squadre sono divise in cinque Conference in base all'appartenenza geografica. L'Italia fa parte dell'European Conference con Russia, Lettonia, Austria, Lituania, Ucraina, Spagna, Svizzera e Cipro.

La formula prevede un girone all'italiana con partite di sola andata. La squadra con più vittorie si aggiudica la Conference. Le altre Conference sono: Oceania (Australia, Nuova Zelanda), South America (Brasile e Argentina), South-East (Indonesia, Filippine), Middle East (Arabia Saudita, Libano).

Ogni squadra sarà formata da sette giocatori, cinque in campo e due riserve, che giocheranno a distanza su NBA 2K utilizzando la modalità Pro-AM.

Per la prima eNazionale della storia della FIP sono stati convocati (nell'ordine, dopo il nome, l'anno di nascita, il ruolo e il nickname o PSN ID): Marco Clemente (1999, C/A, Marconite24) Silvio Mario Cosentino (1992, G/AG/C, Faintestink7) Antonio Di Padova (1999, A/G, IceOnAntoWrist) Ilyass Kamal (2000, G, KingOfAssists--) Artem Oleksandrovych Kulyk (1998, P, Fabalous Fabalo) Leonardo Mancini (2001, P, Lijeez) Tommaso Riovanto (1999, A/P, IceOnTommyNeck).

L'esordio per la nostra eNazionale è previsto venerdì 19 giugno alle 14:55 contro la Russia, poi l'Italia è di nuovo in campo alle 15:35 contro la Lettonia.

Sabato 20 giugno l'Austria (14:05), la Lituania (14:55) e l'Ucraina (16:15).

Domenica 21, giornata conclusiva con Spagna (14:05), Svizzera (14:55) e Cipro (17:05) L'intera manifestazione sarà prodotta da FIBA Esports Studio (che a sede a Riga, Lettonia), con quattro ore consecutive di trasmissione che copriranno sei gare al giorno.

Le gare saranno trasmesse in streaming sui canali Facebook, Twitch e YouTube della FIBA e Facebook della FIP.



Le partite saranno commentate dall'ex azzurro Andrea Pecile (tutte e tre le giornate), da Simone Trimarchi, caster, telecronista di videogiochi, già campione d'Italia di Starcraft nel 2001 (venerdì e sabato) e da Giancarlo Migliola dell'Ufficio Stampa FIP (la gara di domenica). Oltre alla competenza, la passione per i videogiochi caratterizza la scelta dei tre commentatori.



"Sono sempre stato un grande appassionato di videogiochi e nel corso della mia carriera sportiva mi hanno sempre accompagnato tra la moltitudine di interessi extra basket che ho avuto -afferma Andrea Pecile, 40 anni compiuti lo scorso 30 marzo- Ringrazio la FIP per aver pensato a me per fare da pioniere a questo evento. Affronterò questa esperienza con la massima solarità e sono sicuro che mi divertirò anch'io esattamente come i ragazzi che partecipano alla manifestazione”.