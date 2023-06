Firaxis colpita dai licenziamenti: si riduce il team di Marvel's Midnight Suns e XCOM

A breve distanza dall'annuncio della cancellazione della versione Nintendo Switch di Marvel's Midnight Suns, arriva un'ulteriore cattiva notizia dagli uffici di Firaxis Games.

La software house di stanza a Baltimora ha infatti confermato una riduzione del personale, tradottasi nel licenziamento di circa trenta dipendenti. La decisione è stata commentata da 2K Games, publisher dei titoli firmati Firaxis Games, che ha descritto l'operazione come una scelta legata a necessità di "affinamento degli obiettivi, miglioramento dell'efficienza e riallineamento del bacino di talenti alle priorità aziendali". Nonostante la riduzione di personale, ha concluso 2K, "Lo studio continuerà a dedicarsi allo sviluppo di videogiochi di qualità".

A febbraio, il director di Marvel's Midnight Suns aveva lasciato il team, dopo oltre vent'anni di servizio presso Firaxis Games. Come noto, il GDR strategico ambientato nell'universo Marvel ha sino a oggi faticato nel tradursi in un successo commerciale, nonostante l'ottima qualità della produzione, certificata da recensioni entusiastiche da parte della critica videoludica internazionale. Dopo un primo esordio su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S, Marvel's Midnight Suns è arrivato anche su PS4 e Xbox One, in una versione comprensiva di tutti i DLC pubblicati in fase di supporto post-lancio.



Prima di Marvel's Midnight Suns, il team di Firaxis Games aveva conquistato il pubblico con l'apprezzata serie di XCOM.