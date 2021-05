Firaxis Games: gli autori di XCOM e Civilization al lavoro su diversi nuovi progetti

Firaxis Games si tiene costantemente impegnata, continuando il supporto a Civilization VI e dopo aver lanciato sul mercato PC XCOM Chimera Squad lo scorso anno. E a quanto pare è già al lavoro su diversi nuovi progetti ancora non annunciati in arrivo nel prossimo futuro.

L'indiscrezione è emersa durante la recente conference call relativa ai risultati finanziari di Take Two. Durante il suo resoconto Strauss Zelnick, CEO di Take Two, ha infatti rivelato che lo studio di XCOM e Civilization è al lavoro su nuovi giochi dalle premesse molto promettenti che verranno annunciati ufficialmente più avanti nel corso del 2021: da Firaxis "ci aspettiamo che la crescita continui dato che lo studio ha diversi intriganti progetti in sviluppo che verranno mostrati quest'anno", ha sottolineato Zelnick alimentando così la curiosità di scoprire cosa accadrà nel futuro di Firaxis e su quanti giochi sta effettivamente lavorando. Che si tratti di nuovi capitoli di Civilization, XCOM o addirittura nuove IP?

Negli ultimi tempi si sono diffusi rumors sull'arrivo di XCOM Chimera Squad su PS4, Xbox One e Switch, tuttavia al momento non è mai stata fornita alcuna comunicazione ufficiale in merito. Lo spin-off della celebre serie di strategia a turni per il momento resta confinato su PC, sebbene nulla vieti che in futuro la situazione possa cambiare. Se nel frattempo volete approfondire, eccovi la nostra recensione di XCOM Chimera Squad.