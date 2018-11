Firaxis Games: in arrivo un annuncio legato alla serie di Civilization?

"La quiete prima della tempesta", verrebbe da dire ammirando il curioso livestreaming avviato dagli autori di Firaxis Games su Twitch e sulle pagine del canale YouTube ufficiale della serie di Civilization. Il countdown della trasmissione ne fissa la conclusione per le ore 19:00 di oggi, 20 novembre.

Il cielo plumbeo ritratto nel livestreaming, con spaventosi tornado che si abbattono su quello che sembra essere un paesaggio urbano stilizzato), potrebbe suggerire lo sviluppo di un nuovo capitolo di Civilization (o di un contenuto aggiuntivo di Civ6) con meccaniche di gioco influenzate dalla necessità di far fronte agli effetti meteorologici più violenti e ai disastri naturali (e non) come terremoti, piogge meteoriche, fallout radioattivi causati dall'utilizzo delle armi atomiche in un contesto bellico moderno o, appunto, tempeste e maremoti.

Il video teaser odierno potrebbe inoltre ricollegarsi alle indiscrezioni circolate in rete nelle scorse settimane in merito allo sviluppo, da parte degli autori di Baltimora (Maryland, USA), di una nuova espansione di Civilization VI dall'eloquente nome di "Vesuvius", un DLC che dovrebbe introdurre nuove Civilità come la Polinesia e distretti "a tema marino" come piattaforme petrolifere offshore, parchi acquatici e vasche per l'itticoltura.

Alle ore 19:00 le nubi del livestreaming di Firaxis si diraderanno e capiremo finalmente cosa avranno mai escogitato gli autori americani per attentare alla vita sociale degli appassionati di strategici a turni: nel frattempo, ricordiamo a chi ci segue che l'ultimo capitolo della serie di Sid Meier è approdato su Nintendo Switch lo scorso 15 novembre.