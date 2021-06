Firaxis lavora ad uno strategico sugli eroi Marvel? Parla Jason Schreier

Tra i vari giochi 2K Games che saranno protagonisti all'E3 2021 potrebbe esserci anche un nuovo strategico a turni firmato Firaxis Games, sussidiaria di 2K nota per aver realizzato serie di culto come XCOM e Civilization. E sembra che il nuovo progetto coinvolga le proprietà intellettuali di Marvel Studios.

A rilanciare il rumor è stato Jason Schreier, noto giornalista di Bloomberg specializzato sul mondo dei videogiochi, che su Twitter ha commentato le voci che danno per certo l'annuncio di uno strategico incentrato sugli eroi Marvel. A quanto pare il misterioso progetto avrebbe il nome in codice di "CODA" ed offrirebbe meccaniche molto simili a quelle viste nella serie di XCOM. Non è chiaro come verrebbero utilizzati gli iconici personaggi Marvel e quali sarebbero presenti, ma sembra che a doppiarli saranno diversi attori di spicco. Schreier sembra ritenere molto attendibili questi leak, al punto da essersi chiesto se le persone avessero notato le voci di corridoio in merito a questo possibile nuovo strategico a turni.

Nelle scorse settimane si era sparsa la voce che Firaxis fosse al lavoro su diversi progetti: a questo punto è lecito attendersi qualche novità in merito durante l'E3 2021, dove 2K sarà tra i protagonisti principali. Sempre restando in tema di supereroi, sembra che Guardiani della Galassia sarà il nuovo gioco di Eidos Montreal: tutto lascia quindi pensare che la Marvel avrà un ruolo di primo piano durante l'E3 2021, a patto ovviamente che i rumors diventino realtà.