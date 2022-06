Firaxis oltre Marvel's Midnight Suns: la serie di XCOM tornerà, promette Jake Solomon

Dopo averci svelato i segreti di Marvel's Midnight Suns in un'intervista esclusiva in Italia, il Creative Director di Firaxis Jake Solomon ha scambiato quattro chiacchiere con la redazione di VGC per discutere del futuro dell'iconica serie strategica di XCOM.

L'alto esponente della software house del Maryland ha ribadito la centralità dell'IP di XCOM nella visione a medio-lungo termine della compagnia, rassicurando così tutti gli appassionati della serie che, alla luce del grande impegno di Firaxis sul progetto di Midnight Suns, temevano che il team di Solomon avesse deciso di accantonare l'idea dello sviluppo di un nuovo capitolo di XCOM.

In un preciso passaggio dell'intervista concessa a VGC, il Creative Director di Firaxis afferma infatti che "finché vivo, e finché vive Firaxis, vivrà anche XCOM perché... guardate, non voglio nemmeno dire che adesso l'IP sta 'dormendo'. Dirò soltanto che XCOM non è assolutamente morto, di questo potete esserne certi".

In attesa di conoscere il futuro dell'IP di XCOM, vi ricordiamo che il nuovo GDR tattico di Firaxis, Marvel's Midnight Suns, sarà disponibile dal 7 ottobre di quest'anno su PC, PS4, Xbox One, PlayStation 5 e Xbox Series X/S, come pure su Nintendo Switch ma solo in un secondo momento.