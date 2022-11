Fire Emblem: un cosplay di Edelgard pronta a ereditare il trono

Tra le saghe più rinomate di casa Nintendo troviamo Fire Emblem che nel 2023 tornerà con un nuovo capitolo su Switch. In attesa del debutto di Engage, l'universo fantasy del RPG tattico torna a brillare con un meraviglioso cosplay magico.

Lo spin-off mobile Fire Emblem Heroes viaggia a ritmo serrato, facendo registrare incassi da capogiro. L'attenzione della community di videogiocatori è però attualmente tutta per Fire Emblem Engage, titolo che permetterà di ricorrere ai poteri di tutti i vecchi protagonisti della serie. Tra questi, ci sarà sicuramente anche quello di Edelgard.

Edelgard è uno dei protagonisti principali di Fire Emblem: Three Houses e Fire Emblem Warriors: Three Hopes. Principessa dell'Impero Adrestiano, su di lei cadono le speranze della nazione, nonostante i suoi soli 17 anni.

Edelgard è la leader delle Aquile Nere e in combattimento brandisce una gigantesca ascia da battaglia. In questa spettacolare interpretazione della cosplayer Yuna Kairi la vediamo però abbandonare l'uniforme da soldatessa per lasciarsi andare a un aspetto più regale. In qualità di erede al trono, intende rivendicare ciò che le fu tolto. In questo cosplay di Edelgard da Fire Emblem l'Imperatrice delle Fiamme indossa un diadema che simboleggia il suo titolo, oltre che una uniforme cerimoniale di colore rosso.