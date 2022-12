Fire Emblem Engage arriva a gennaio: annunciato l'Expansion Pass

Dopo l'annuncio di Fire Emblem: Engage condiviso in occasione dello scorso settembre, l'esclusiva Nintendo torna a mostrarsi in occasione dei The Game Awards 2022.

Lo show organizzato e condotto da Geoff Keighley ha infatti ospitato la condivisione di un nuovo trailer dedicato all'avventura strategica. Disponibile in apertura a questa news, il filmato ha svelato ufficialmente l'Expansion Pass di Fire Emblem: Engage. Il pacchetto consentirà di avere accesso a quattro DLC, tutti in arrivo nel corso del 2023.

Il primo di questi sarà accessibile sin dal Day One del gioco e includerà i seguenti contenuti:

Personaggi : Edelgard, Dimitri, Claude e Tiki;

: Edelgard, Dimitri, Claude e Tiki; Strumenti in-game ;

; Accessori in-game ;

; Silver Card;

I successivi contenuti saranno distribuiti in tre ulteriori ondate di contenuti, con i DLC in arrivo nel 2023.



Il nuovo trailer di Fire Emblem: Engage ha nuovamente confermato che il titolo arriverà in esclusiva su Nintendo Switch il prossimo 20 gennaio 2023. Per maggiori dettagli sulla produzione di Kyoto, vi rimandiamo alla nostra anteprima dedicata a Fire Emblem: Engage.