Fire Emblem Engage in azione: nuove clip su Marth, il primo storico protagonista

Fire Emblem Engage è stato uno degli annunci più graditi del Nintendo Direct di settembre 2022, ed i fan della serie non dovranno nemmeno aspettare troppo per il suo esordio sul mercato: il nuovo episodio della serie principale sarà infatti disponibile su Nintendo Switch a partire dal 20 gennaio 2023.

Per ingannare l'attesa il profilo Twitter ufficiale giapponese di Fire Emblem sta già condividendo informazioni e clip di gameplay incentrato sul nuovo gioco, dandoci un assaggio del gameplay e dei suoi personaggi. Tra quest'ultimi c'è anche Marth, il protagonista dello storico capostipite del franchise pubblicato su Famicom (il NES nipponico) nel 1990; dopo essere stato l'eroe principale anche nel terzo capitolo, Fire Emblem: Mystery of the Emblem del 1994, il personaggio ottiene fama internazionale grazie alla sua inclusione nel roster di Super Smash Bros. Melee, per poi apparire in tutte le successive iterazioni della serie Picchiaduro di Nintendo.

Il Principe di Altea sarà uno dei guest characters di Fire Emblem Engage, con i brevi spezzoni di gameplay diffusi su Twitter che lo mostrano in azione: sotto forma di spirito, Marth combatterà al fianco del nuovo protagonista, mettendo in mostra le sue doti di spadaccino e mettendo così in seria difficoltà ogni avversario. C'è quindi molta curiosità di scoprire non solo quanto farà fondamentale l'apporto di Marth al gameplay, ma anche quante e quali saranno le guest star provenienti dai vecchi giochi della serie.

