Fire Emblem Engage: il nuovo capitolo della serie è in preordine ad un prezzo scontato

Fire Emblem Engage è un gioco di ruolo tattico in arrivo il 20 gennaio 2023, sviluppato da Intelligent Systems e pubblicato da Nintendo in esclusiva per Nintendo Switch. Il gioco è ora in preordine su Amazon ad un prezzo scontato a pochi giorni dall'annuncio.

Fire Emblem Engage è infatti preordinabile a 49,99 euro a questo link, con lo sconto del 17% dal prezzo di listino di 59,99 euro, un'ottima promozione per averlo al day one risparmiando ben 10 euro.

Questo nuovo capitolo della serie Fire Emblem è ambientato a Elyos, un continente formato da quattro regni che circondano una terra sacra. Mille anni fa, tra la gente di Elyos e il Drago Maligno scoppiò un feroce conflitto. Durante la guerra, gli abitanti di Elyos evocarono eroi di altri mondi, gli emblemi, perché lottassero al loro fianco. Grazie al loro aiuto, i guerrieri delle diverse nazioni combatterono come un sol uomo, riuscendo alla fine a imprigionare il Drago Maligno. Ora, però, i presagi che indicano il suo ritorno si stanno moltiplicando.

Nel gioco vestiremo i panni di Alear, il Drago Divino, che si è svegliato mille anni dopo l'incredibile guerra dimenticando tutto del passato. Risponderemo alla chiamata e combatteremo insieme ai nostri alleati in battaglie tattiche a turni per impedire il ritorno del Drago Maligno.

Nel gioco evocheremo leggendari eroi di titoli Fire Emblem del passato, come Marth e Celica, e combatteremo al loro fianco in questa nuova avventura.