Fire Emblem Engage: come e quando cambiare le classi

Come visto nei diversi giochi della serie, anche in Fire Emblem Engage è fondamentale cambiare Classe ai propri personaggi, che in questo modo diverranno ancora più potenti in battaglia passando ad una versione evoluta del loro precedente ruolo.

Per far raggiungere una nuova Classe ai membri del proprio party bisogna utilizzare un Sigillo Supremo: questi preziosi oggetti inizieranno a comparire all'interno dei forzieri a partire dal Capitolo 7 della storia, mentre dal Capitolo 13 in poi verranno regolarmente venduti all'emporio. Una volta in possesso di un Sigillo Supremo, si potrà utilizzare su un'unità la cui Classe di partenza ha raggiunto il livello 10. Una volta compiuta l'evoluzione, il medesimo personaggio ripartirà dal livello 1, seppur chiaramente con statistiche più potenti rispetto a prima.

In ogni caso, pure se un nostro guerriero ha già raggiunto il livello 10, non è strettamente necessario consumare subito un Sigillo Supremo: il level cap per ciascuna Classe è infatti 20, motivo per cui si potrebbe attendere di far crescere ancora un po' i vari personaggi prima di utilizzare il prezioso strumento di trasformazione, così da aumentare ulteriormente i parametri della Classe di partenza e poi compiere il passaggio ad uno stadio avanzato una volta raggiunta un'adeguata potenza oppure, perché no, il livello 20. Da tenere infatti presente che le Classi successive richiedono più tempo ed EXP per svilupparsi, motivo per cui usare i Sigilli subito potrebbe anche rivelarsi controproducente.

L'ideale sarebbe passare subito ad una Classe Avanzata, senza attendere ulteriori sviluppi delle proprie unità, qualora il capitolo della storia in corso dovesse rivelarsi troppo impegnativo da affrontare con le unità base. Infine, volendo è possibile anche cambiare totalmente Classe ad un personaggio senza per forza aver raggiunto il livello 10, attraverso l'apposito menù: per farlo è necessario raggiungere specifici talenti con l'utilizzo di determinate armi, che possono essere ottenuti tramite i Legami con gli Emblemi (ecco a tal proposito la guida agli Anelli dell'Emblema di Fire Emblem Engage), con quest'ultimi che possono quindi aumentare le competenze delle varie unità con specifiche armi e facilitare così il passaggio ad una classe alternativa a quella di partenza, seguendo in questo modo una diversa linea evolutiva e lasciando al giocatore maggior manovra di personalizzazione.

Ora che sappiamo meglio come funziona il cambio di Classe, scopriamo infine come livellare velocemente in Fire Emblem Engage.