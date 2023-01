Fire Emblem Engage: come salire velocemente di livello

Trattandosi di un RPG tattico proprio come tutti i suoi predecessori, in Fire Emblem Engage risulta fondamentale far crescere velocemente di livello i membri del proprio party per prepararli alle sfide sempre più ardue offerte dal titolo Nintendo.

Vincendo le varie battaglie e completando ciascuna missione, un poco alla volta si guadagnano i punti esperienza (EXP) necessari per far crescere i nostri eroi. In ogni caso ci sono alcuni utili trucchi e consigli che possono essere seguiti per guadagnare EXP in maggiori quantità e di conseguenza salire di livello più velocemente. Ecco come fare:

Utilizzare la spada Mercurius di Marth

L'arma dell'iconico protagonista dell'originale Fire Emblem gode di un potere eccezionale dato che, se utilizzata, permette di raddoppiare gli EXP guadagnati da chi la utilizza. Per accedere alla preziosa spada, però, è necessario portare a 10 il legame con Marth: concentratevi dunque subito su questo personaggio per sbloccare quanto prima l'arma e, in questo modo, salire di livello sarà più semplice e veloce.

Allenatevi nell'Arena tra una battaglia e l'altra

L'Arena di Somniel permette di accedere ad un allenamento standard in cui è possibile combattere contro i propri alleati in modo così da guadagnare punti esperienza ed apprendere nuove abilità. Questo tipo di allenato si può svolgere fino a tre volte dopo una battaglia, rivelandosi quindi molto prezioso per far crescere il proprio gruppo.

Utilizzare l'abilità Lineage Synchro dal primo DLC

Accessibile a chi possiede il Pass d'Espansione di Fire Emblem Engage, che include il primo DLC del gioco ed i personaggi di Edelgard, Dimitri e Claude. L'abilità Lineage Synchro aumenta del 20% tutti gli EXP ottenuti in combattimento.

