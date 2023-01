Fire Emblem Engage conquista il Giappone: meglio di Pokémon nella nuova classifica

Il 2023 di Nintendo si è aperto con Fire Emblem Engage: il nuovo episodio principale della serie RPG tattica di Intelligent Systems è disponibile su Nintendo Switch dallo scorso 20 gennaio, confermandosi l'ennesimo grande esponente della serie (come spiegato nella nostra recensione di Fire Emblem Engage).

Oltre ad aver ottenuto grandi consensi di critica a livello internazionale, arrivano le prime soddisfazioni anche in termini di vendite: in Giappone, infatti, il nuovo Fire Emblem ha conquistato la vetta dei giochi più venduti nella settimana compresa tra il 16 ed il 22 gennaio, scalzando dalla prima posizione Pokémon Scarlatto e Violetto dopo due mesi di dominio. Ecco di seguito la Top 10 completa ed il numero di copie vendute dai vari giochi nel corso della settimana presa in esame:

Fire Emblem Engage - 144.558 Pokémon Scarlatto e Violetto - 43.983 Splatoon 3 - 16.091 Mario Kart 8 Deluxe - 13.857 Nintendo Switch Sports - 9220 Minecraft (Switch) - 8146 Mario Party Superstars - 6009 Momotaru Densetsu: Showa, Heisei, Reiwa mo Teiban! - 5942 Gran Turismo 7 - 5468 Super Smash Bros. Ultimate - 5327

Una partenza dunque forte per Fire Emblem Engage, che si appresta a raccogliere altri pregevoli risultati nelle prossime settimane. Ricordiamo tra l'altro che Fire Emblem Engage è perfetto per scoprire la serie Nintendo, rivelandosi un intrigante punto di partenza per i neofiti.

Passando al lato hardware, infine, PlayStation 5 risulta la più venduta della settimana con ulteriori 38.602 unità piazzate. Gli altri due gradini del podio sono occupati da Nintendo Switch, rispettivamente con il modello OLED (28.626 unità) ed il modello standard (12.820 unità).