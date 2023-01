Fire Emblem Engage e Disgaea 7 sbancano su Famitsu

Sono solo due le recensioni del numero 1781 di Famitsu, in uscita il 19 gennaio nelle edicole giapponesi, tuttavia si tratta di due titoli molto attesi, entrambi capaci di conquistare la critica: parliamo di Fire Emblem Engage e Disgaea 7.

Disgaea 7 di Nippon Ichi Software è in arrivo (solo in Giappone, per il momento) su PC, PS4 e PS5, il gioco è stato valutato con un punteggio complessivo di 32/40 (8/8/8/8) ma ancora meglio è andata nel caso di Fire Emblem Engage, con un voto totale di 36/40 (9/9/9/9), molto vicino dunque al tanto agognato Perfect Score.

La prima esclusiva Nintendo Switch del 2023 non fatica a conquistare la stampa internazionale e presumibilmente otterrà un buon riscontro anche da parte del pubblico. Se volete approfondire vi rimandiamo alla nostra recensione di Fire Emblem Engage, in uscita il 20 gennaio anche in Italia, solo sulle console della famiglia Nintendo Switch.

Disgaea 7 non ha invece ancora una data di lancio fissata per i mercati occidentali, non sappiamo se NIS America porterà il gioco in Europa e Stati Uniti nel corso del 2023 o se bisognerà attendere il prossimo anno per una versione localizzata in lingua inglese, probabilmente ne sapremo di più durante l'anno.