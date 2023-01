Fire Emblem Engage finalmente disponibile: storia e grandi battaglie nel trailer di lancio

Ci siamo, è il giorno di Fire Emblem Engage. Il nuovo episodio dell'iconica serie RPG tattica di Nintendo fa il suo esordio su Nintendo Switch ed è pronto ad intrattenere i fan con una nuova, lunga serie di epiche battaglie e storie ricche di colpi di scena.

La nostra recensione di Fire Emblem Engage conferma che siamo davanti ad un altro grande esponente del franchise, che offre un ottimo connubio tra tradizione e novità. E se quanto riportato nel nostro articolo stuzzica le vostre aspettative sul gioco, ci pensa Nintendo ad alimentare ancora di più il desiderio di mettere quanto prima le mani sopra il nuovo Fire Emblem, attraverso un trailer di lancio che in due minuti riassume al meglio l'essenza dell'opera.

Azione, scene narrative d'impatto e battaglie a turni dall'alto tasso di spettacolarità sono solamente alcune delle caratteristiche di Fire Emblem Engage, che sembra proprio avere tutte le carte in regola per fare colpo ancora una volta sui fan della serie. Ma anche i neofiti potrebbero essere attratti dall'ultima fatica di Intelligent Systems, e per questo motivo Nintendo ha preparato un video per chi si avvicina alla serie per la prima volta con Fire Emblem Engage,che offre un riassunto della serie oltre ad introdurre i nuovi arrivati alle meccaniche di gioco.

Prenderete Fire Emblem Engage subito al lancio?